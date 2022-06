Ao menos 50 mortos em ataque atribuído a jihadistas em Burkina Faso

Pelo menos 50 civis foram mortos no sábado em um ataque de supostos jihadistas ao vilarejo de Seytenga, no norte de Burkina Faso, informou o porta-voz do governo, Lionel Bilgo, nesta segunda-feira.



"Até agora, o exército encontrou 50 corpos", disse Bilgo em entrevista coletiva, explicando que as buscas continuam e que o número de vítimas pode ser "maior".



Na quinta-feira passada, Seytenga sofreu um ataque jihadista que matou onze policiais. O exército anunciou que matou cerca de quarenta jihadistas após este ataque.



"Trata-se de represálias pelas ações do exército, que causaram derramamento de sangue" entre os grupos jihadistas, disse Bilgo.



Este é um dos ataques mais mortíferos desde que o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba assumiu o poder em um golpe em janeiro, quando derrubou o presidente Roch Marc Christian Kaboré, acusado de ser ineficaz contra a insegurança.



Assim como seus vizinhos Níger e Mali, Burkina Faso, especialmente o norte e o leste, tem sido alvo de ataques jihadistas desde 2015 por movimentos afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que deixaram mais de 2.000 mortos e 1,9 milhão de deslocados.