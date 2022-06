Um tribunal britânico rejeitou, nesta segunda-feira (13), dois recursos de última hora contra o controverso plano do governo de Boris Johnson de expulsar para Ruanda os migrantes que entram ilegalmente no Reino Unido, na véspera do primeiro voo previsto.



"Este recurso está indeferido", anunciou um magistrado do Tribunal Superior de Londres após examinar o caso contra o plano do governo apresentado por um sindicato e várias ONGs, que o denunciaram como "ilegal" e imoral.