Exército colombiano mata líder dissidente das Farc

O Exército colombiano matou 'Mayimbú', um chefe das dissidências da extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em uma operação militar no sudoeste da Colômbia, segundo informou o presidente Iván Duque nesta segunda-feira (13).



"Graças à operação #Jaguar de nosso glorioso @COL_EJERCITO , no município de Suárez, Cauca, foi neutralizado Leider Johany Noscue, conhecido como "Mayimbú", chefe das dissidências Farc e um dos criminosos mais procurados da Colômbia", escreveu Duque em sua conta do Twitter.



Noscue comandava uma facção de 1.800 rebeldes que não participaram do acordo de paz de 2016, o qual desarmou a guerrilha das Farc (marxistas).



As autoridades o identificaram como responsável pelo assassinato de líderes comunitários e soldados no conflituoso departamento de Cauca, de onde seus subordinados traficam cocaína.



Em 2019, o governo o responsabilizou pela morte a tiros de um candidato a prefeito de Suárez.



"Este delinquente (...) se especializava no tráfico de drogas, nas alianças das Farc e nas dissidências com os cartéis mexicanos e pretendia continuar exercendo controle para as rotas do tráfico de drogas Pacífico", detalhou Duque.



