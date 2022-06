Trabalhadores convocam greve na companhia aérea Ryanair Espanha

Dois sindicatos espanhóis convocaram, nesta segunda-feira (13), seis dias de greve na Ryanair, que coincidem com o início das férias de verão (boreal), para protestar pelas condições de trabalho na companhia aérea de baixo custo irlandesa.



Os tripulantes de cabine "da Ryanair estão convocados para greve nos dias 24, 25, 26 e 30 de junho e 1º e 2 de julho após a decisão da companhia aérea de encerrar a negociação do primeiro acordo coletivo", especificaram, em comunicado conjunto, o Sindicato do Comércio (USO) e o Sindicato Independente dos Tripulantes de Cabine (SITCPLA).



O objetivo da greve é que "a Ryanair seja obrigada a cumprir a aplicação dos direitos trabalhistas básicos" e alcançar "um acordo e condições de trabalho dignas", acrescentou o comunicado.



A Ryanair, a única companhia aérea internacional que não tem um acordo coletivo para trabalhadores na Espanha, segundo os sindicatos, vinha negociando há oito meses as condições de trabalho de sua tripulação de cabine sob contrato espanhol.



A companhia aérea encerrou as negociações após um acordo com o sindicato CCOO (Comissões de Trabalhadores), minoria entre os tripulantes, que estabeleceu um número de horas de voo e um salário mínimo.



Mas os sindicatos que convocaram a greve consideraram o acordo insuficiente. "Não esperamos disputas trabalhistas neste verão", respondeu a Ryanair à AFP, garantindo que o acordo alcançado com o CCOO significa grandes melhorias para a equipe.



Esta convocação de greve ocorre em plena recuperação do tráfego aéreo após o levantamento da maioria das restrições impostas para conter a pandemia de coronavírus.