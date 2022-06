Polícia grega mata afegão na fronteira com Turquia

Um afegão que tentava cruzar a fronteira entre Turquia e Grécia foi morto nesta segunda-feira (13) por disparos dos guardas de fronteira gregos, informou a Polícia turca.



A Guarda de Meriç, perto de Edirne (noroeste), confirmou a morte à AFP, mas sem dar detalhes.



Segundo a agência de notícias DHA, a vítima fazia parte de um grupo de oito imigrantes que tentavam atravessar a Grécia, a porta de entrada à União Europeia.



O incidente aconteceu na cidade de Alibey.



"As forças de segurança do lado grego abriram fogo contra um grupo de imigrantes afegãos que queriam cruzar a fronteira ilegalmente. Uma pessoa do grupo de oito migrantes ficou gravemente ferida", informa o DHA.



"Foi levada ao hospital público local, mas morreu apesar da intervenção dos médicos", acrescentou a agência, indicando que uma investigação sobre o incidente está em andamento.