Bachelet não buscará segundo mandato como Alta Comissária de DH da ONU

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet, anunciou nesta segunda-feira em Genebra que não disputará o segundo mandato.



"Como meu mandato de Alta Comissária chega ao fim, 50ª sessão do Conselho será a última em que me expresso", disse a ex-presidente chilena, de 70 anos, ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra.



Bachelet não disse mais nada sobre os motivos de sua decisão. Até agora, e levando em consideração que seu mandato termina no final de agosto, ela não havia revelado sua intenção.



Michelle Bachelet - a primeira mulher a assumir a presidência do Chile, vítima de torturas - foi nomeada Alta Comissária pelo secretário-geral da ONU em 2018.



Recentemente, ela foi alvo de duras críticas dos Estados Unidos e de ONGs como Human Rights Watch e Anistia Internacional, que a acusaram de ter uma posição muito tolerante diante das violações dos direitos humanos na China.