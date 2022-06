PIB do Reino Unido registra queda de 0,3% em abril

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, pressionado pela inflação, registrou queda em abril pelo segundo mês consecutivo, com resultado negativo de 0,3%, depois da baixa de 0,1% no mês anterior, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta segunda-feira.



O organismo destacou que o setor manufatureiro foi impactado, pois "algumas empresas afirmam ter sido afetadas pelo aumento dos preços dos combustíveis e da energia", explicou Darren Morgan, do ONS, no Twitter.



O retrocesso de abril também foi marcado pela queda dos gastos relacionados com a covid, o que significou "uma baixa expressiva (na atividade) no setor da saúde", segundo o ONS. O PIB, no entanto, está 0,9% acima dos níveis pré-pandemia.



Os economistas alertam que a inflação vai pesar na demanda dos consumidores nos próximos meses e, portanto, na atividade britânica. O Banco da Inglaterra prevê uma contração da economia britânica para o próximo ano.



A inflação no Reino Unido disparou e atingiu 9% em abril, em ritmo anual, um recorde em quatro décadas.



