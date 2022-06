Bolsa de Tóquio fecha em baixa de 3% devido à inflação nos Estados Unidos

A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de segunda-feira em queda expressiva de 3,01% devido aos números da inflação nos Estados Unidos, que provocaram inquietação sobre a política de ajuste monetário de Federal Reserve.



O índice Nikkei 225 perdeu 836,85 pontos, a 26.987,44 unidades.



Além disso, os dados da inflação provocaram uma forte desvalorização do iene em relação ao dólar, com a menor cotação da moeda japonesa desde 1998.



Pouco depois das 4H00 GMT (1H00 de Brasília), um dólar era negociado a 135,19 ienes, nível registrado pela última vez durante a crise monetária asiática.



"O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos em maio, publicado na semana passada, mostrou a maior alta em quatro décadas", afirmou a Okasan Online Securities em uma nota.



"Frustrou as esperanças do mercado de que a inflação estava chegando ao ponto máximo", acrescenta a nota.