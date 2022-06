Foram encontrados neste domingo (12) uma mochila e pertences pessoais do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, desaparecidos há uma semana em uma região amazônica, informou a Polícia Federal no Amazonas.



"Foram encontrados objetos pessoais pertencentes aos desaparecidos, sendo 1 (um) cartão de saúde em nome do Sr. Bruno Pereira, 1 (um) calça preta pertencente ao Sr. Bruno Pereira, 1 (um) chinelo preto pertencente ao Sr. Bruno Pereira, 1 (um) par de botas pertencente ao Sr. Bruno Pereira, 1 (um) par de botas pertencente ao Sr. Dom Phillips e 1 (uma) mochila pertencente ao Sr. Dom Phillips contendo roupas pessoais", disse em nota a polícia.