Um grupo de senadores republicanos e democratas anunciou neste domingo um acordo para limitar a violência com armas de fogo que afeta os Estados Unidos, que tem "avanços importantes" segundo o presidente Joe Biden, embora nem todas as medidas que seu governo considera necessárias.



"Hoje anunciamos uma proposta bipartidária de senso comum para proteger as crianças americanas, manter nossas escolas seguras e reduzir a ameaça da violência em todo o país", afirma um comunicado conjunto do grupo de 20 congressistas, cujas propostas incluem verificações rígidas de antecedentes para compradores de armas e a liberação de mais recursos aos estados para a prevenção.