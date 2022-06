Marrocos proíbe filme questionado no mundo muçulmano

O governo do Marrocos proibiu a exibição do filme britânico "The Lady of Heaven", que é considerado uma blasfêmia em vários países muçulmanos.



O Centro Cinematográfico Marroquino (CCM) não autorizou o filme e proibiu a projeção comercial e cultural no território nacional, afirma um comunicado.



O longa-metragem conta a história da filha do profeta Maomé, Fatima Zahra, esposa de Ali, que foi o primeiro imã xiita.



O CMM é responsável pela emissão de licenças para filmagens no Marrocos e para a distribuição nos cinemas.



A decisão foi anunciada depois que o Conselho Superior dos Ulemás, o órgão oficial encarregado de emitir as "Fatwas", os decretos muçulmanos, "condenou firmemente" no sábado o conteúdo do filme.



O filme, que estreou em 3 de junho no Reino Unido, teve que ser retirado de cartaz após os protestos de grupos muçulmanos diante das salas de cinema do país.



A produção, que descreve a luta pela sucessão após a morte de Maomé, foi considerada uma "blasfêmia" no Egito, Paquistão e Irã.