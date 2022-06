As autoridades locais entregaram neste sábado os primeiros passaportes russos aos moradores de Kherson, cidade ocupada pelas tropas de Moscou no sul da Ucrânia, informaram as agências de notícias russas.



De acordo com a agência oficial TASS, 23 habitantes de Kherson receberam durante uma cerimônia um passaporte russo, graças a um "procedimento simplificado", baseado em um decreto assinado no fim de maio pelo presidente russo Vladimir Putin.