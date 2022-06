Petróleo limita perdas após dados econômicos ruins nos EUA

Os preços do petróleo limitaram suas perdas nesta sexta-feira (10) após uma série de indicadores macroeconômicos americanos ruins, um sinal de que o mercado está mais preocupado com a oferta do que com a demanda.



Em Nova York, o barril do West Texas Intermediate (WTI), com vencimento para julho, caiu 0,69% a 120,67 dólares.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caiu 0,86%, encerrando a semana a 122,01 dólares, em Londres.



Os preços do petróleo tinham caído inicialmente depois da publicação do índice de preços ao consumo CPI, que mostrou que os preços subiram mais do que o previsto em maio (+1,0% em relação a abril) nos Estados Unidos.



A inflação interanual atingiu um novo máximo desde 1981, situando-se em 8,6%.



O segundo golpe veio com uma pesquisa mensal da Universidade de Michigan, que demonstrou que a confiança do consumidor tinha caído em junho ao seu mínimo histórico em 70 anos.



"A cifra que preocupou mais o mercado foi a confiança do consumidor (...) porque pode evidenciar uma mudança nos hábitos dos consumidores", segundo Phil Flynn, do Price Futures Group.



Enquanto isso, o preço da gasolina no varejo bateu um novo recorde nesta sexta, enquanto o preço no atacado encolheu bruscamente (-2,86%), destacou o analista.



Isto ilustra as dúvidas crescentes sobre a capacidade dos consumidores para suportar o aumento de preços, disse.