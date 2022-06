Polícia tcheca apreende mais de 800 kg de cocaína em caixas de banana

A polícia da República Tcheca apreendeu nesta sexta-feira (10) 840 quilos de cocaína escondidos em caixas de banana enviadas para diferentes supermercados.



A droga, que segundo a emissora pública de televisão da República Tcheca procede da Colômbia, foi encontrada por funcionários de supermercados de duas cidades, Jicin e Rychnov nad Kneznou, ambas situadas no norte do país.



"Os investigadores encontraram 840 quilogramas de cocaína", relatou a polícia no Twitter.



"Com preço final de 3.000 coroas [128 dólares] por grama, os traficantes lucrariam cerca de 2 bilhões de coroas [US$ 85 milhões]", acrescentou a corporação.



A brigada nacional antidrogas lançou uma investigação e pediu colaboração internacional, segundo a polícia.