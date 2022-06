Rússia se retira oficialmente da Organização Mundial do Turismo

A Rússia oficializou, nesta sexta-feira (10), sua saída da Organização Mundial de Turismo (OMT), que a suspendeu em abril em meio à onda de indignação mundial provocada pela ofensiva militar na Ucrânia.



O governo "aceita a proposta do ministério russo das Relações Exteriores (...) de retirar a Federação da Rússia da Organização Mundial do Turismo", diz o decreto assinado pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin.



A OMT, uma agência da ONU com sede em Madri, anunciou em abril a suspensão da Rússia por considerar que a intervenção militar na Ucrânia era contrária aos "valores" da instituição.



Desde o início do conflito na Ucrânia em fevereiro, a Rússia enfrenta um crescente isolamento diplomático. Entre as organizações que a excluíram está o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que suspendeu sua participação no início de abril.



O país enfrenta também duras sanções econômicas impostas pelos países ocidentais.