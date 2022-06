Descobertos na Inglaterra destroços de um famoso navio naufragado no século XVII

A Universidade da Ânglia Oriental anunciou nesta sexta-feira (10) o descobrimento do "Gloucester", navio britânico que naufragou em 1682 e teve como sobrevivente James II, que viria a ser rei da Inglaterra, um delicado achado mantido em segredo por 15 anos.



Os famosos destroços estavam enterrados no fundo do mar quando dois irmãos, Julian e Lincoln Barnwell, acompanhados de seu pai e dois amigos, os encontraram em 2007, após quatro anos de busca, na costa de Norfolk, leste da Inglaterra.



A descoberta se manteve em segredo até hoje para permitir a identificação dos restos e para protegê-lo, já que está em águas internacionais, explicou a universidade britânica em um comunicado.



"É um excepcional exemplo do patrimônio cultural subaquático, de importância nacional e internacional", comentou a professora Claire Jowitt, especialista em história marítima.



"É a descoberta marítima mais importante desde o 'Mary Rose'", que afundou em 1545 e foi achado nos anos 1980, afirmou a especialista, "pela antiguidade e o prestígio do navio, o estado dos destroços, os objetos recuperados e o contexto político do acidente".



O "Gloucester" afundou em menos de uma hora em 6 de maio de 1682, em frente à costa da cidade de Great Yarmouth, por um desentendimento entre o futuro rei James II e o comandante sobre como lidar com uma área repleta de bancos de areia.



Morreram cerca de 250 membros da tripulação, mas James II se salvou.



A embarcação "representa um momento que 'quase' marca a história política britânica: um naufrágio que quase causa a morte de um herdeiro católico ao trono do reino protestante, em uma época de grandes tensões", ressaltou a universidade.



Está prevista para 2023 uma exposição que mostrará os objetos encontrados entre os destroços, como o sino que permitiu a identificação do navio.