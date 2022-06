Um tribunal britânico autorizou nesta sexta-feira o polêmico plano do governo de enviar para Ruanda, país africano a 7.000 km do Reino Unido, os migrantes e solicitantes de asilo que chegaram ilegalmente a seu território.



Uma associação e duas ONGs acionaram a justiça para impedir o programa, cujo primeiro voo está previsto para a próxima terça-feira.



No entanto, o juiz considerou "importante para o interesse público que a ministra do Interior possa aplicar as decisões de controle da imigração".