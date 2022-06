Papa Francisco cancela visita ao Sudão do Sul e RDC por problema no joelho

O papa Francisco, de 85 anos, foi obrigado a adiar sua viagem à República Democrática do Congo (RDC) e ao Sudão do Sul, prevista para acontecer de 2 a 7 a de julho, por dores no joelho, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira.



"A pedido dos médicos, e com o objetivo de não comprometer os resultados de uma terapia do joelho ainda em curso, o Santo Padre lamenta ver-se obrigado a adiar a viagem (...) para uma data posterior que ainda será definida", afirma um comunicado divulgado pelo direto de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.



Francisco tem sofrido com dores no joelho direito nas últimas semanas, e no mês passado pareceu de cadeira de rodas em um evento público.



Ele suspendeu vários compromissos, adiou uma viagem prevista para o Líbano em junho e foi visto em várias ocasiões com dificuldades para andar.



O Vaticano não informou oficialmente sobre que tipo de problema o pontífice tem, embora algumas fontes tenham dito à AFP que ele padece de uma artrite crônica.



O próprio Francisco já comentou sobre problemas no ligamento de seu joelho. Ele afirmou no mês passado ao jornal italiano Corriere della Sera que seria submetido a uma intervenção médica para "uma infiltração", o que, segundo fontes vaticanas, supõe a injeção de anti-inflamatórios.