O papa Francisco, de 85 anos, foi obrigado a adiar sua viagem à República Democrática do Congo (RDC) e ao Sudão do Sul, prevista para acontecer de 2 a 7 a de julho, por dores no joelho, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira.



"A pedido dos médicos, e com o objetivo de não comprometer os resultados de uma terapia do joelho ainda em curso, o Santo Padre lamenta ver-se obrigado a adiar a viagem (...) para uma data posterior que ainda será definida", afirma um comunicado divulgado pelo direto de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.