Ministros da Defesa da China e EUA se reúnem em en Singapura

Os ministros da Defesa da China e dos Estados Unidos se reunirão nesta sexta-feira (10) em Singapura, em um momento de tensão entre as duas potências, anunciou o canal público chinês CCTV.



"Wei Fenghe se reunirá esta tarde com Lloyd Austin pela primeira vez desde que este assumiu o cargo, à margem do chamado Diálogo de Shangri-la", um fórum segurança organizado em Singapura, afirmou a emissora.



China e Estados Unidos tiveram atritos diplomáticos nos últimos anos a respeito da guerra na Ucrânia, da situação das minorias muçulmanas na região de Xinjiang ou do estatuto de Taiwan.



A China considera esta ilha de 24 milhões de habitantes uma de suas províncias, apesar de não controlar o território.



Em maio, 30 aviões militares chineses fizeram uma incursão na Zona de Identificação de Defesa Aérea ("Adiz") de Taiwan, a maior operação do tipo desde o início do ano.



O governo dos Estados Unidos acusa a China de elevar as tensões a respeito de Taiwan. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, mencionou as incursões aéreas como um exemplo de "retórica e atividade cada vez mais provocativas".



De 10 a 12 de junho acontece em Singapura o Diálogo de Shangri-la, fórum de comandantes militares, diplomatas e grandes empresas de armas.