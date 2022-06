Exército ucraniano bombardeia posições controladas pelos russos no sul do país

O exército ucraniano afirmou nesta sexta-feira (10) que atacou posições russas na região de Kherson (sul), uma área que está praticamente sob controle total de Moscou e onde Kiev teme a organização de um referendo visando a anexação do território à Rússia.



"Nossa aviação atacou posições russas, pontos onde estão reunidos equipamentos, funcionários e depósitos em cinco localidades de Kherson", afirmou o Estado-Maior do exército ucraniano no Facebook.



Kherson foi uma das primeiras regiões a cair sob controle das tropas russas após o início da invasão, em 24 de fevereiro.



As autoridades russas nas áreas ocupadas de Kherson insinuaram que poderiam organizar em julho um referendo para integrar estes territórios à Rússia, como aconteceu em 2014, quando aconteceu uma consulta popular que terminou com a anexação da península da Crimeia.