Wall Street fecha em baixa antes de relatório chave sobre inflação nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta quinta-feira (9), lastreada pelas decisões de ajuste monetário do Banco Central Europeu (BCE) e pelo medo do anúncio na sexta-feira de dados de uma inflação americana que se manteve em firme crescimento em maio.



O índice industrial Dow Jones, que registrou sua pior sessão desde meados de maio, fechou em queda de 1,94%, a 32.272,79 pontos. Já o tecnológico Nasdaq caiu 2,75% a 11.754,23 pontos e o índice ampliado S&P; 500 - das 500 principais empresas - caiu 2,38% a 4.017,82 pontos, segundo resultados do fechamento.



Os rendimentos dos bônus do Tesouro a dez anos se mantiveram acima de 3,04%.



"Principalmente, estamos vendo um prelúdio dos dados da inflação da sexta-feira, o que realmente deixa o mercado nervoso", disse Peter Cardillo, da corretora Spartan Capital Securities.



