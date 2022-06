Uruguai terá primeiro laboratório de IA da Microsoft da América Latina

O Uruguai terá o primeiro laboratório de inteligência artificial da Microsoft na América Latina, anunciaram nesta quinta-feira (9) as autoridades do país, após concretizar um acordo em Los Angeles durante a Cúpula das Américas.



O laboratório centrará seus esforços no desenvolvimento de soluções para projetos através da inteligência artificial e internet das coisas (AI e IoT nas siglas em inglês), declarou a presidência uruguaia em comunicado.



Estas tecnologias "jogarão um papel-chave em ajudar a resolver alguns dos maiores desafios do mundo, desde a agricultura e a atenção médica, até o meio ambiente e a educação", completou.



O AI and IoT Insider Lab será o primeiro desse tipo na região e o terceiro fora dos Estados Unidos (Xangai, na China, e Munique, na Alemanha).



O laboratório criará protótipos de soluções potenciais que permitam "mostrar rapidamente a organizações e sócios empresariais como aproveitar as tecnologias de AI e IoT para visualizar, transformar, inovar e resolver seus desafios de transformação", segundo o comunicado.



O anúncio foi realizado após uma reunião do presidente da Microsoft para a América Latina, Rodrigo Kede Lima, o ministro da Indústria do Uruguai, Omar Paganini, ambos em Los Angeles, e o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, que participou virtualmente, que contraiu a covid-19 e não pôde viajar para a cúpula.



Kede Lima destacou o acordo como uma mostra da "grande oportunidade" que a região tem para "acelerar a transformação digital".



O ministro da Indústria uruguaio enquadrou o acordo em um plano para sustentar o Uruguai como um "Hub" de inovação para desenvolver uma rede de laboratórios e plataformas para promover "novas disrupções", como inteligência artificial, robótica avançada e realidade virtual.



MICROSOFT