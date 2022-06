Secretária do Tesouro diz que recessão nos EUA é pouco provável

Uma recessão nos Estados Unidos é pouco provável, mas o risco existe, disse nesta quinta-feira a secretária do Departamento do Tesouro, Janet Yellen.



"Existe um risco de recessão", disse a chefe de finanças e economia de Joe Biden durante um evento organizado pelo jornal "The New York Times", enquanto os temores se multiplicavam devido às medidas de política monetária necessárias para conter a inflação.



Diante da pergunta: "É provável?", Yellen respondeu: "Não acho." Os temores aumentam à medida que a maior economia do mundo afunda na recessão, no momento em que o Federal Reserve aperta as condições monetárias com força, a fim de conter a demanda e reduzir a inflação.



"Nenhum elemento indica que uma recessão se aproxima", estimou Janet Yellen, julgando ser possível uma "aterrissagem suave", ou seja, fazer a inflação desacelerar sem levar a economia à recessão ou pesar muito sobre o emprego.



A secretária do Tesouro também foi questionada sobre a rapper americana Cardi B, que perguntou no Twitter no último domingo quando seria anunciada uma recessão. "Não tenho muito tempo para ela, mas a conheço", respondeu.



As cifras sobre a inflação de maio serão divulgadas nesta sexta-feira e devem ser ainda mais altas, embora possam mostrar que sua desaceleração continua.



