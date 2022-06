Biden vê acordo sobre 'questões substantivas' na cúpula das Américas após críticas de líderes

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, insistiu nesta quinta-feira (9) que há unidade na cúpula das Américas, depois que os líderes da Argentina e Belize o criticaram abertamente por excluir três líderes de esquerda.



"Apesar de algumas divergências relacionadas à participação, em questões substantivas, o que ouvi foi quase unidade e uniformidade", disse Biden.



Biden disse que viu "uma concordância quase total" em questões como gerenciamento de migração e combate às mudanças climáticas, e pediu mais discussões sobre os detalhes antes do encerramento da cúpula na sexta-feira.



O presidente americano se recusou a convidar os líderes esquerdistas de Cuba, Nicarágua e Venezuela, descrevendo-os como autocratas não bem-vindos em uma cúpula dedicada à democracia.



O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recusou-se a comparecer em protesto.



O presidente da Argentina, Alberto Fernández, que foi persuadido a comparecer após um telefonema de Biden, criticou a decisão na frente do presidente dos EUA na cúpula em Los Angeles.



"Ser o país anfitrião da cúpula não concede a capacidade de impor um direito de admissão aos países membros do continente", disse Fernández.



Mais tarde, Fernández apertou a mão de Biden antes que o presidente americano, que compareceu à cúpula ao lado da vice-presidente Kamala Harris, voltasse para falar e abordar as críticas.



Biden também foi criticado por Johnny Briceño, primeiro-ministro de um dos menores países da região, Belize, que disse ser "indesculpável" não convidar todos os países.



Elogiando a exportação de médicos cubanos - uma prática que as autoridades americanas denunciam como tráfico - Briceno chamou as sanções americanas à ilha de "crime contra a humanidade".