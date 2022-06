Brasil confirma primeiro caso de varíola do macaco

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta quinta-feira (9) o primeiro caso de varíola do macaco no Brasil, em um homem de 41 anos que havia viajado à Espanha e Portugal.



"A confirmação ocorreu pelo Instituto Adolfo Lutz após realização de diagnóstico diferencial de detecção por RT-PCR do vírus Varicela Zoster (com resultado negativo) e análise metagenômica do material genético, quando então foi identificado o genoma do Monkeypox vírus", explicou em nota a secretaria.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) já registrou mais de 1.000 casos confirmados em 29 países em que a doença não é endêmica, com os maiores números no Reino Unido, Espanha, Portugal, Canadá e Alemanha.



O primeiro infectado registrado no Brasil, cuja identidade não foi revelada, mora na cidade de São Paulo e está internado "em bom estado clínico", enquanto todos os seus contatos são monitorados.



Desde a semana passada, o Centro de Vigilância Epidemiológico (CVE) estadual e a Prefeitura de São Paulo também investigam uma outra paciente, uma mulher de 26 anos, também residente da capital paulista.



A varíola do macaco é considerada uma doença viral rara transmitida por contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões na pele.



Os primeiros sintomas podem ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, calafrios e fadiga. As lesões na pele se desenvolvem entre o primeiro e o terceiro dia.



Para evitar o contágio, as autoridades paulistas recomendaram higienização das mãos, evitar contato com a pessoa doente e com materiais utilizados por ela.



A doença, identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo, atualmente é considerada endêmica em 12 países africanos.



Sua aparição em países não endêmicos preocupa os especialistas. Até o momento, os casos confirmados em regiões não endêmicas são em geral benignos e não foram relatadas mortes.