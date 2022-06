Autoridades bolivianas confirmam estupros grupais de menores; um contraiu HIV

A Defensoria do Povo da Bolívia confirmou nesta quinta-feira (9) estupros grupais contra três crianças, uma das quais contraiu HIV.



"Nas últimas horas, soubemos que há outras três possíveis vítimas identificadas", afirmou a defensora do Povo Nadia Cruz, entrevistada pelo canal privado de televisão Unitel.



Ela acrescentou que "isto abrange uma violência grupal", além "de um contágio" que pôde ter se espalhado "a outras possíveis vítimas".



A Bolívia ficou abalada esta semana com a revelação dos primeiros dois casos, um dos quais contraiu HIV. As crianças foram molestadas por quatro irmãos que residiam no mesmo bairro, segundo as autoridades.



Os crimes ocorreram na cidade de Yapacaní, de cerca de 60.000 habitantes, no departamento oriental de Santa Cruz.



Uma das vítimas é um menino de 10 anos, que foi internado em um hospital devido às lesões que sofreu, o que levou à revelação de um segundo caso similar ocorrido há um ano e um terceiro em vias de ser esclarecido.



As duas crianças, sem parentesco entre si, moravam no mesmo bairro dos agressores, quatro irmãos com idades entre 15 e 28 anos.



Um dos irmãos morreu no ano passado na prisão "de uma doença terminal", segundo o coronel da polícia Carlos Oporto.



O chefe da polícia explicou em 2021 ter recebido a primeira denúncia "porque o menor sofreu um contágio de HIV-Aids".



Outro dos irmãos foi detido na terça-feira em Yapacaní, onde uma multidão enfurecida de moradores tentou linchá-lo. A polícia o resgatou e na quarta-feira foi transferido para um presídio de segurança máxima de La Paz.



A defensora Cruz também anunciou que será realizada uma investigação com todas as pessoas e instituições envolvidas no caso após evidências que não foi dada a importância devida aos casos.