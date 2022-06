EUA amplia investigação da Tesla por colisões com veículos de emergência

A Agência Americana de Segurança Rodoviária (NHTSA) estendeu uma investigação sobre a Tesla em relação à responsabilidade dos sistemas de assistência ao motorista de seus carros em vários acidentes envolvendo veículos de emergência, de acordo com documentos divulgados nesta quinta-feira (9).



A investigação, aberta no ano passado, sai da fase de avaliação preliminar para a de análise de engenharia, a última etapa antes de uma eventual chamada para revisão, detalha uma nota no site da Agência.



A NHTSA também irá avaliar os dados adicionais e fará suas próprias revisões para esclarecer até que ponto o "Autopilot ou outros sistemas de assistência à condução da Tesla aumentam os riscos humanos ou comportamentais que comprometem a eficácia da supervisão do motorista".



O sistema Autopilot deve ajudar o condutor a seguir sua rota e manter distâncias prudentes de outros veículos, embora a Tesla especifique que o motorista deva permanecer atento a todo momento.



A investigação também abrange um número maior de automóveis - 830.000, modelos S,X,3 e Y, dos anos 2014 até 2022, em vez de 765.000 - e mais acidentes com veículos de emergência estão implicados (16 em vez de 11).



A NHTSA abriu sua investigação em agosto de 2021 para avaliar o sistema Autopilot após o acúmulo de colisões de carros Tesla com veículos de primeiros socorros.



A Tesla não respondeu de imediato os pedidos de comentário da AFP.



