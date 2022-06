Nasa confirma que telescópio Webb foi atingido por micrometeoroide

Um espelho do telescópio espacial James Webb foi atingido por um micrometeoroide no mês passado, mas espera-se que o equipamento continue funcionando normalmente, confirmou a Nasa nesta quinta-feira (9).



"Depois das avaliações iniciais, a equipe descobriu que o telescópio ainda funciona a um nível que supera todos os requisitos da missão, apesar de um efeito marginal detectável nos dados", assinalou a agência espacial americana.



"O desempenho da vida inicial de Webb ainda está muito acima das expectativas, e o telescópio é capaz de desempenhar as funções científicas para as quais foi projetado", acrescentou.



Um dos segmentos do espelho principal do equipamento sofreu o impacto de um micrometeoroide, um objeto que costuma ser menor que um grão de areia, entre os dias 23 e 25 de maio.



A Nasa afirma que os impactos desses objetos minúsculos são um "aspecto inevitável da operação de qualquer nave espacial".



"Este impacto mais recente foi maior do que os modelos realizados e além do que a equipe poderia ter testado no terreno", declarou a agência americana.



O telescópio Webb, cujo custo para a Nasa é estimado em quase 10 bilhões de dólares, está entre as plataformas científicas mais caras jamais construídas, comparável somente a seu antecessor Hubble e ao Grande Colisor de Hádrons - o maior acelerador de partículas existente - do Cern (Organização Europeia para a Pesquisa Nucelar), situado na Suíça.



A missão de Webb inclui o estudo de planetas não pertencentes ao sistema solar, conhecidos como exoplanetas, para determinar sua origem, evolução e habitabilidade, e espera-se que o equipamento produza "imagens a cores espetaculares" do espaço em meados de julho.



O telescópio passou os últimos meses alinhando seus instrumentos em preparação para a grande revelação.



Lee Feinberg, gerente de elementos do telescópio ótico Webb, no Centro de Voos Espaciais Goddard da Nasa, garantiu que, "com os espelhos de Webb expostos no espaço, era esperado que os impactos ocasionais de micrometeoroides degradassem com o tempo o desempenho do telescópio".