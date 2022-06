Guarda Costeira sueca detecta misterioso vazamento no Mar Báltico

A Guarda Costeira sueca anunciou nesta quinta-feira (9) que detectou um vazamento de uma substância desconhecida no Mar Báltico, na costa de seu país.



O vazamento, que cobre uma área de 77 quilômetros quadrados em águas suecas e finlandesas, foi identificado na quarta-feira no golfo de Botnia.



"Ainda não está claro em quê consiste o vazamento, mas não é óleo mineral e, no momento, não há ameaça imediata de atingir a terra firme", disse a Guarda Costeira em comunicado.



A Comissão Europeia assegurou que mapeou o vazamento com aviões e que também recolheu amostras, acrescentando que não pode comentar as medidas que devem ser aplicadas até que o material seja analisado.



Também foi aberta uma investigação sobre possíveis crimes ambientais. "Entre outras coisas, estamos investigando quais navios estiveram na área e que tipo de carga eles transportaram", disse a Guarda Costeira.