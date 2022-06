EUA se prepara para aplicar vacinas anticovid-19 em bebês e crianças pequenas

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (9) que possui um plano operacional para entregar 10 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para bebês e crianças pequenas até 20 de junho, se receber aprovação dos reguladores de saúde.



De acordo com uma nota da Casa Branca, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA convocará seu Comitê Consultivo de Vacinas Especializadas em 15 de junho para decidir se recomenda e autoriza as vacinas da Pfizer para bebês de 6 meses a 4 anos (em três doses ) e Moderna para crianças de 6 meses a 5 anos (em duas doses). Essa faixa etária é a única que não foi vacinada nos Estados Unidos, como em muitos países. A aliança Pfizer-BioNTech e Moderna garante que seus testes clínicos foram positivos nessas idades.



Em caso de parecer favorável desse Comitê, a FDA poderá autorizar o plano. Em seguida, um segundo comitê de especialistas, desta vez convocado pela entidade que reúne os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), por sua vez, entregará sua recomendação em 18 de junho e, uma vez registrada sua aprovação final, poderá iniciar a campanha de imunização.



"Enquanto a FDA e o CDC realizam sua revisão independente, o governo (do presidente Joe) Biden está se preparando para todos os cenários, incluindo o início da vacinação a partir da semana de 20 de junho", disse a Casa Branca em comunicado.



Observou que, após a aprovação da FDA, o governo pode começar imediatamente a distribuir 10 milhões de doses em todo o país, acrescentando que depois distribuirá "outros milhões".