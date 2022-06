Justiça alemã envia autor de atropelamento em Berlim para centro psiquiátrico

A justiça alemã ordenou nesta quinta-feira a transferência para um centro psiquiátrico do homem de 29 anos que no dia anterior atropelou vários transeuntes em Berlim, matando uma mulher e ferindo 32 pessoas.



"Muitos elementos sugerem uma esquizofrenia paranoica" neste alemão de origem armênia, disse um porta-voz do Ministério Público, Sebastian Büchner, que descartou qualquer motivação terrorista.



"Há indícios de que o suspeito sofre de uma deficiência mental que está na origem do seu ato de ontem (quarta-feira)", disse, afastando a hipótese de acidente.



"Medicamentos foram encontradas durante uma busca", apontou.



O homem, ao volante de um Renault, lançou-se contra um grupo de 24 estudantes da região de Hesse em viagem escolar na capital alemã. A professora que os acompanhava morreu.



O segundo professor está "entre a vida e a morte", disse o porta-voz. Outras sete pessoas estão em estado crítico.



O veículo acabou colidindo com uma vitrine de uma loja de perfumes.



O indivíduo foi interceptado por pedestres e posteriormente detido pela polícia.



O incidente ocorreu perto de uma das artérias comerciais mais movimentadas da capital alemã e a dois passos da praça onde em dezembro de 2016 um terrorista islâmico atropelou e matou 12 pessoas com um caminhão durante uma feira de Natal.