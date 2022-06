Tribunal grego determina que petróleo confiscado do Irã deve ser devolvido

Um tribunal regional grego ordenou a restituição ao Irã do petróleo iraniano que foi confiscado no país, a pedido dos Estados Unidos, em um petroleiro russo.



De acordo com uma fonte do governo grego, Atenas espera que, com esta decisão, Teerã libere dois petroleiros gregos capturados como represália.



A decisão do tribunal de apelação de Halkida ainda não foi publicada oficialmente, afirmou a fonte à AFP.



"O tribunal decidiu que a carga deve ser liberada. O governo grego não teve envolvimento", disse a mesma fonte.



Em 19 de abril, as autoridades gregas gregas imobilizaram na costa da ilha de Eubeia o petroleiro russo "Pegas", renomeado alguns dias depois como "Lana", para seguir as sanções europeias impostas devido à guerra na Ucrânia.



De acordo com informações divulgadas na data, o navio transportava 115.000 toneladas de petróleo iraniano.



O petróleo foi posteriormente apreendido a pedido da justiça americana e começou a ser transferido para um navio fretado por Washington.



"Metade da carga ainda está no navio", disse o funcionário do governo grego nesta quinta-feira.



Em 27 de maio, a Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, anunciou a apreensão de dois petroleiros de bandeira grega no Golfo.



O líder supremo iraniano explicou no sábado que esta foi uma medida de represália contra a Grécia porque o país havia "roubado" petróleo iraniano. Teerã também acusou Washington de "violação clara do direito marítimo e das convenções internacionais".



O governo dos Estados Unidos impõe sanções econômicas ao Irã que afetam suas exportações de petróleo.



