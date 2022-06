VÍDEO: Orangotango agarra visitante em zoológico e se recusa a soltá-lo

Vídeo mostra ao redor da vítima, se esforçando para puxá-la de volta, enquanto outros chutam o animal para fazê-lo desistir da ação (foto: Reprodução)

Um homem que visitava o zoológico Kusang Kulim, na Indonésia, nesta segunda-feira (6/6), passou por maus bocados quando se aproximou da jaula de um orangotango. As informações são da emissora norte-americana, Fox News.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o visitante — identificado como Hasan Arifin — se aproxima da jaula da orangotango chamada Tina quando o animal o agarra pela camiseta através das barras e se recusa a soltá-lo.

O jovem então entra em desespero e tenta escapar, em vão, do ataque. Em seguida, a macaca puxa Arifin para mais perto da jaula e o agarra pelas pernas levantado-o do chão, na tentativa de mordê-lo. As pessoas ao redor correram para salvar o rapaz.

A cena foi registrada por uma das testemunhas. O vídeo mostra ao redor da vítima, se esforçando para puxá-la de volta, enquanto outros chutam o animal para fazê-lo desistir do ataque.

Outro vídeo, no entanto, apresenta o desfecho da situação. Arifin foi libertado, sem nenhum ferimento, assim como a orangotango.

O gerente do zoológico Kasang Kulim, Desrizal, afirmou que o jovem quebrou as regras de segurança na tentativa de obter um vídeo do bicho enjaulado.

"O que aconteceu na segunda-feira à tarde foi que o visitante pulou no parapeito da jaula do orangotango para fazer um vídeo sem permissão. O visitante violou as regras pulando o parapeito", disse.