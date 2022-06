Aeronave militar cai no sul da Califórnia

Uma aeronave militar caiu nesta quarta-feira (8) no sul da Califórnia, declarou à AFP um porta-voz dos fuzileiros navais dos Estados Unidos.



A fonte não entregou nenhuma informação sobre eventuais vítimas do acidente, mas o militar desmentiu informações segundo as quais a aeronave transportava substâncias radioativas quando caiu perto de Glamis, a 35 km da fronteira com o México.



"Podemos confirmar que uma aeronave pertencente à 3e Marine Aircraft Wing caiu perto de Glamis", disse o porta-voz.



"Resgates militares e civis estão no lugar. Contrário a rumores nas redes sociais, não havia material nuclear a bordo da aeronave", detalhou.



Há uma base aérea de fuzileiros navais situada próxima do local do acidente, em Yuma (Arizona), que abriga um certo número de aviões MV-22 Osprey de decolagem vertical.



O exército americano já sofreu diversos acidentes envolvendo este tipo de avião, entre eles um que deixou quatro mortos em março na Noruega durante um exercício da Otan.