WTI se aproxima de máxima em 13 anos

O preço do barril do West Texas Intermediate (WTI) encerrou a quarta-feira perto da máxima de fechamento em 13 anos, impulsionado pela demanda.



O barril para julho subiu 2,26%, a US$ 122,11, aproximando-se dos US$ 123,70 do começo de março, máxima desde 2008. Já o Brent para entrega em agosto ganhou 2,49%, a US$ 123,58.



Os preços do petróleo bruto subiram após a divulgação do relatório semanal sobre as reservas de petróleo nos Estados Unidos.



"Mesmo com os preços que os motoristas americanos estão pagando, a demanda por gasolina permanece sem ser afetada", destacou o analista John Kilduff, da Again Capital, "Isso coloca a indústria sob pressão."



"Com o ritmo atual de consumo, estamos muito longe do pico (dos preços), uma vez que a China ainda não se recuperou", após semanas de confinamento, alertou hoje o ministro da Energia dos Emirados Árabes, Suhail al-Mazrouei, em conferência na Jordânia.