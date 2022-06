Presidente Duque preocupado com 'polarização' na Colômbia para escolha de seu sucessor

O presidente da Colômbia, Iván Duque, expressou nesta quarta-feira (8) preocupação com "a demagogia, populismo, pós-verdade e a polarização" que podem assolar seu país, que escolherá seu sucessor nas urnas entre polos opostos.



"Precisamos de democracias fortes, democracias sólidas, e democracias se tornam sólidas quando há pleno exercício das liberdades e não há ameaça à estabilidade", disse Duque, que participa da Cúpula das Américas em Los Angeles.



A Colômbia vai às urnas no dia 19 de junho para escolher entre o senador e ex-guerrilheiro de esquerda Gustavo Petro e a surpresa da campanha, o ex-prefeito e empresário milionário Rodolfo Hernández, em um país que passou recentemente por uma convulsão social.



Enquanto Petro propõe fortalecer o Estado, Hernández fala em corte de impostos e burocracia. Ambos aparecem praticamente empatados nas pesquisas.



"Mais do que falar de viradas, o que me preocupa é demagogia, populismo, pós-verdade, a polarização", afirmou o presidente, que participou de um fórum empresarial antes do encontro que reunirá chefes de Estado de mais de 20 nações nos Estados Unidos.



"Sempre continuaremos defendendo as liberdades econômicas, defendendo as instituições, e temos que enfrentar todas as ameaças às liberdades e todas as ameaças às instituições", disse Duque, ao final de um encontro bilateral com o presidente do Peru, Pedro Castillo.



Ambos os países terão uma reunião ministerial binacional no Peru em julho para tratar de questões de comércio, proteção da Amazônia e segurança.