Cruzeiro alemão é proibido de atracar num porto de Marrocos por covid

O Marrocos não permitiu que um navio de cruzeiro alemão atracasse em um porto no norte do país depois que casos positivos de coronavírus foram detectados entre passageiros, informou a mídia local nesta quarta-feira (8).



Vindo de Lisboa, o barco "Mein Schiff Herz", da gigante turística alemã Tui Cruises, devia chegar na manhã de terça-feira ao grande porto de Tânger.



Mas as autoridades portuárias proibiram os turistas que estavam a bordo, a maioria deles alemães, de desembarcar, "com base num relatório recebido pelas autoridades de saúde marroquinas que registra um aumento de casos de infecção por covid-19 entre os passageiros", especificou o site Le360.



O "Mein Schiff Herz", com bandeira maltesa, tem capacidade para 1.900 passageiros e 780 tripulantes, o que o classifica na categoria de grandes navios de cruzeiro.



Na terça-feira, diante de um aumento na propagação do vírus, especialmente nas grandes cidades, o Marrocos decidiu aumentar seu nível de vigilância de "verde baixo" para "laranja médio".



O chefe das operações de emergência do Ministério da Saúde, Dr. Muad Mrabet, exortou a população a voltar a usar a máscara em locais fechados ou muito frequentados, embora o número de mortes e novos casos admitidos nos serviços de reanimação permaneça baixo.