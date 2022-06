Confronto entre mineiros deixa 14 mortos no Peru

Um confronto entre grupos de garimpeiros legais e ilegais que disputavam um mina de ouro no sul do Peru deixou 14 mortos, informou a polícia nesta quarta-feira.



"Há 14 mineiros mortos, todos homens, após confrontos ocorridos desde o fim de semana no distrito de Atico", na região andina de Arequipa, 1.000 quilômetros a sudeste de Lima, disse à AFP por telefone um funcionário da delegacia local.



O local dos confrontos é muito remoto, por isso as autoridades demoraram para tomar conhecimento dos acontecimentos e encontrar os corpos.



Eles disputavam a exploração de uma área conhecida como Huanaquita, segundo a mídia local.



Esse tipo de conflito entre mineiros é frequente em áreas remotas do Peru, onde a presença do Estado é quase nula.