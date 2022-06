Quatro migrantes, entre eles uma criança, morrem em naufrágio perto da Espanha

Quatro migrantes, entre eles uma criança, morreram nesta quarta-feira (8) no naufrágio da embarcação com a qual tentavam chegar às costas espanholas, enquanto outra pessoa continua desaparecida, informaram as autoridades locais à AFP.



No total, 17 pessoas viajavam a bordo da embarcação precária, das quais 12 conseguiram ser resgatadas com vida, informou a delegação do governo espanhol em Murcia.



No ocorrido, quatro pessoas morreram e uma continua desaparecida, detalhou o serviço da Guarda Costeira Salvamento Marítimo no Twitter.



Em 2021, mais de 40.000 migrantes chegaram às costas espanholas, principalmente do Marrocos, segundo o Ministério do Interior.



A ONG espanhola Caminando Fronteras, que monitora as ligações feitas por migrantes ou seus parentes para seus números de emergência, calcula o número em 4.404 migrantes que morreram ou desapareceram no ano passado durante sua viagem marítima para a Espanha, o pior número desde 2015.