O aumento do preço dos cereais pela queda das exportações, que pode provocar una crise alimentar mundial, é consequência da "invasão russa" da Ucrânia, e não das sanções contra Moscou, afirmou nesta quarta-feira o chefe da diplomacia ucraniana.



"A verdadeira causa desta crise é a invasão russa, não as sanções", declarou Dmytro Kuleba em uma entrevista coletiva, que celebrou o fato de ter "arruinado" o relato russo de que "a causa seriam as sanções".