Rei belga condecora último veterano congolês da Segunda Guerra Mundial

O rei Philippe de Bélgica condecorou nesta quarta-feira (8) o último veterano congolês da Segunda Guerra Mundial vivo, durante uma histórica visita à República Democrática do Congo.



O soberano belga chegou nesta terça-feira (8) em Kinshasa, a capital da RDC, para uma visita de seis dias anunciada como uma oportunidade para a reconciliação entre o país centro-africano e sua ex-potência colonial.



Depois de visitar nesta quarta-feira um monumento aos veteranos, Philippe da Bélgica condecorou o cabo Albert Kunyuku, de 100 anos, que se alistou na força colonial belga em 1940 e prestou serviço em Mianmar.



Kunyuku, o último veterano congolês sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, e o rei apertaram as mãos durante longos segundos.



A colonização belga do Congo foi uma das mais rígidas imposta pelas potências europeias que governaram a maior parte da África no final do século XIX e XX.



O rei Leopoldo II, irmão do tataravô de Philippe, supervisionou a conquista do que hoje é a RDC, governando o território como sua propriedade pessoal entre 1885 e 1908, antes que se tornasse uma colônia belga.



Segundo os historiadores, milhões de pessoas foram mortas, mutiladas ou morreram de doenças ao serem forçadas a coletar borracha sob seu domínio. A terra também foi saqueada por sua riqueza mineral, madeira e marfim.



Em 2020, Philipp escreveu uma carta ao presidente congolês Félix Tshisekedi para expressar seu "mais profundo arrependimento" pelas "feridas do passado".



A visita é a primeira do rei Philipp à RDC desde sua ascensão ao trono em 2013. Seu pai, o rei Alberto II, visitou o país em 2010.