Maduro visita Turquia enquanto começa Cúpula das Américas

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou à Turquia nesta terça-feira, em uma viagem oficial que coincide com a Reunião de Cúpula das Américas, nos Estados Unidos, para a qual não foi convidado.



A TV estatal venezuelana mostrou imagens de Maduro no aeroporto de Ancara, onde foi recebido por funcionários do alto escalão do governo turco, um aliado importante do presidente venezuelano.



Maduro chegou horas depois do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, que visita Ancara para discutir a criação de corredores marítimos que permitirão a retomada do comércio de cereais pelo Mar Negro, em meio à guerra na Ucrânia.



Não ficou claro se o presidente irá se reunir com o chanceler russo, outro importante aliado da Venezuela. Segundo seu gabinete, ele será recebido pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



"Espera-se que os dois líderes troquem opiniões sobre temas regionais e globais", indica um comunicado da presidência turca, segundo a qual "todos os aspectos" das relações bilaterais "serão revisados, e passos para melhorá-las serão discutidos".



A Turquia é um dos principais aliados comerciais da Venezuela, que, após sanções dos Estados Unidos, reforçou sua aliança com países como China, Irã e Rússia. Maduro recebeu em abril o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, que assinou acordos de cooperação em Caracas e disse que seu país espera triplicar os investimentos na Venezuela para cerca de 1,5 bilhão de dólares.



A viagem foi autorizada pelo Parlamento, de maioria chavista, quando Maduro já havia chegado à Turquia. O presidente venezuelano, que limita suas viagens devido às sanções econômicas e à crise em seu país, ficará no exterior por pelo menos cinco dias.



