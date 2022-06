A selva do Vale do Javari, uma das mais densas do planeta

A remota região amazônica brasileira onde os rastros do jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram perdidos no domingo é uma das selvas mais densas do planeta e abriga cerca de 20 grupos indígenas isolados.



Seguem alguns dados do Vale do Javari, uma imensa reserva indígena perto da fronteira com o Peru cujo isolamento a torna um refúgio para o tráfico de drogas, a caça clandestina, a extração ilegal de madeira e a mineração de ouro.



- Maior que a Áustria -



Criada em 2001, a Reserva Indígena do Vale do Javari cobre 85 mil km², uma superfície maior que a da Áustria.



Localizada no Amazonas, em uma área próxima da fronteira com o Peru, a reserva abriga cerca de 6.300 indígenas.



É a segunda maior reserva indígena do Brasil, atrás do território Yanomami, de 96 mil km².



- Refúgio indígena -



Acredita-se que 26 grupos indígenas vivem na reserva, incluindo 19 que tiveram pouco ou nenhum contato com o mundo exterior.



É um dos últimos refúgios dessas comunidades.



"O Vale do Javari abriga um número maior de tribos isoladas do que qualquer outro lugar no planeta", segundo a ONG Survival International.



- Selva profunda -



É uma lugar remoto e selvagem.



"Estamos falando de uma floresta tropical densa", declarou à AFP Fiona Watson, diretora do Survival International.



"Tudo é selva tropical, com muitos rios que a atravessam", completou.



Watson se lembra das dificuldades que enfrentou durante uma viagem para a região na década de 1990, quando o barco que transportava seu grupo ficou sem combustível.



"Tivemos que descer o rio flutuando, mas levaria dias por causa das curvas sinuosas do rio. Então um de nossos guias indígenas decidiu cortar o caminho como os pássaros fazem, atravessando os meandros", lembrou.



O guia finalmente voltou com combustível, mas a região é de difícil acesso, completou.



"A operação para localizar Bruno e Dom é um tremendo desafio", completou.



- Objetivo das invasões -



O afastamento tornou esta região atraente para os traficantes de drogas, que aproveitam a ausência do Estado e uma fronteira pouco vigiada entre dois países-chave para o narcotráfico.



Nos últimos anos, o território também viu um aumento "enorme" na extração ilegal de madeira, na mineração de ouro e na caça clandestina, alertou a Survival International.



"As invasões de terra e a violência associada a essas atividades ilegais representam uma grave ameaça", afirmou.



O fato do desaparecimento ter acontecido nesse contexto "faz com que a situação seja ainda mais preocupante", alertou a WWF Brasil.



- Patrulhas e conflitos -



Ex-coordenador-geral de Índios isolados e de Recém Contatados da Fundação Nacional do Índio (Funai), Bruno Pereira dedicou boa parte da carreira a lutar contra essas invasões, o que o tornou um alvo frequente de ameaças.



Ele ajudou comunidades indígenas a coordenar patrulhas em suas terras e estava a caminho de uma reunião com um líder local para tratar do tema quando despareceu ao lado de Phillips, segundo ativistas nativos.



O escritório da Funai na região, estabelecido para proteger os indígenas, foi atacado diversas vezes nos últimos anos. Em 2019, um funcionário da agência foi assassinado a tiros.