Petróleo segue em alta

Os preços do petróleo voltaram a subir, após um pregão volátil nesta terça-feira, marcado por realizações de lucro e preocupações com a inflação.



O barril do Brent para agosto ganhou 0,88%, a 120,57 dólares, em Londres. O WTI para julho subiu 0,76%, a US$ 119,41, em Nova York.



Os preços, que tiveram um dia de altos e baixos, "aproximam-se novamente de suas máximas, o que levou a realizações de lucro, em um mercado volátil, cheio de incertezas", resumiu Matt Smith, da Kpler.



No momento em que o preço do galão de gasolina parece se dirigir a uma cota histórica de US$ 5 nos Estados Unidos, "há temores de destruição da demanda", apontou Matt Smith. "Isso terá impacto na demanda de gasolina. As pessoas pensarão duas vezes antes de fazer longas viagens de carro", acrescentou Andrew Lebow, do Commodities Research Group.