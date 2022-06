Ao menos 27 mortos em confrontos tribais no Sudão

Ao menos 27 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em novos confrontos tribais no oeste e sul do Sudão nos últimos dias, informaram à AFP dignatários tribais e funcionários locais nesta terça-feira (7).



Na cidade de Kolbus, a 160 quilômetros de El-Geneina, capital do estado de Darfur Ocidental, morreram pelo menos 16 pessoas em confrontos entre tribos árabes e não árabes, indicaram os líderes das duas tribos rivais envolvidas.



"Os confrontos começaram com uma disputa territorial entre um membro de uma tribo árabe e um agricultor de uma tribo não árabe", disse um líder da tribo não árabe Gimir. "Deixaram oito pessoas de Gimir mortas e três cidades queimadas", acrescentou.



Um responsável da tribo árabe Rzeigat disse à AFP que "oito pessoas" morreram em suas fileiras e que "os confrontos continuam".



No sul, "ao menos 11 pessoas morreram e 35 ficaram feridas em confrontos entre as tribos kenana e al-Hawazma (árabes)" na cidade de Abu Jebeiha, no estado de Cordofão do Sul, afirmou um morador que participa na mediação em andamento para reconciliar as duas tribos.



O mediador, que falou sob condição de anonimato, disse que a disputa começou entre dois membros das tribos rivais, antes de envolver suas comunidades, que usaram "armas de fogo".



O enviado da ONU ao Sudão, Volker Perthes, defendeu nesta terça-feira no Twitter pelos esforços de mediação para "proteger os civis".



Para os especialistas, este ressurgimento da violência se explica em parte pela falta de segurança provocada pelo golpe de Estado liderado em outubro pelo chefe do Exército, o general Abdel Fatah al Burhan, que mergulhou o país, um dos mais pobres do mundo, em uma turbulência econômica e política.