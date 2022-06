Governo sueco ganha voto de confiança graças à deputada pró-curda

O governo sueco evitou uma crise política nesta terça-feira ao ganhar um voto de confiança do Parlamento. A primeira-ministra Magdalena Andersson anunciou que renunciaria se a oposição ganhasse a votação.



A oposição de extrema-direita e de direita reuniu 174 votos de 289. Era necessária a maioria absoluta de 175 deputados para censurar o ministro do Interior e de Justiça, Morgan Johansson.



O voto decisivo foi de uma deputada pró-curda, que se opõe a fazer concessões à Turquia para que a Suécia ingresse na Otan. Amineh Kakabaveh, antiga combatente de um grupo curdo iraniano, anunciou logo cedo que não seguiria a oposição.



Ela passou o final de semana negociando com o governo social-democrata. Kakabaveh, da esquerda radical, ameaçou votar contra o ministro se não houvesse garantias para as delicadas negociações com a Turquia, para o ingresso da Suécio na Otan.



A Turquia se opõe, até o momento, à entrada da Suécia e da Finlândia na aliança e acusa Estocolmo de apoiar grupos curdos que considera terroristas, como o YPG.



Kakabavec desempenhou um papel fundamental para a eleição de Magdalena Andersson em novembro de 2021, depois de conseguir uma declaração de apoio dos social-democratas ao YPG. O partido confirmou que a declaração, que contraria a exigência turca de romper com o apoio sueco ao YPG, continua valendo.



A votação de confiança aconteceu a três meses das eleições legislativas de 11 de setembro, que pode levar a direita ao poder com o apoio, pela primeira vez, da extrema-direita.