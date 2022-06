Fiji entrega aos EUA iate russo após semanas de disputa judicial

Um tribunal de Fiji entregou nesta terça-feira aos Estados Unidos um grande iate russo, objeto de sanções de acordo com Washington, e autorizou sua saída do território, o que encerra uma disputa judicial de oito semanas.



O "Amadea", com 106 metros de comprimento e avaliado em 300 milhões de dólares, foi ancorado em Fiji em abril, quando foi confiscado a pedido dos Estados Unidos devido às sanções contra empresários russos vinculadas à guerra da Ucrânia.



De acordo com o governo americano, o iate está relacionado com o oligarca russo Suleiman Kerimov, que é objeto de sanções de Washington, uma medida que implica o bloqueio e o confisco de ativos.



O presidente da Suprema Corte de Fiji, Kamal Kumar, rejeitou um recurso apresentado na semana passada pelo conglomerado Millemarin Investments, proprietário do iate, segundo os registros, para adiar a execução da ordem judicial.



"O 'Amadea' foi entregue às autoridades americanas e vai sair de Fiji", disse o procurador-geral Christopher Pryde.



A decisão encerra uma disputa legal na qual o advogado de defesa Feizel Haniff negou que Kerimov fosse o proprietário e argumentou que a lei local pela qual o iate foi apreendido não permitiria o confisco por parte dos Estados Unidos.



O advogado também afirmou que o verdadeiro dono era o milionário russo Eduard Khudainatov, que não é alvo de sanções.



O iate tem heliponto, piscina, banheira de hidromassagem, "jardim de inverno" no convés, segundo o portal especializado superyachtfan.com.