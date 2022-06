Letônia proíbe transmissão de todos os canais de televisão com sede na Rússia

Todos os canais de TV russos serão proibidos de transmitir na Letônia a partir de quarta-feira (8), anunciou o regulador nacional de transmissão nesta segunda-feira (6).



Desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, o Conselho Nacional de Mídia Eletrônica de Massa da Letônia (NEPLP) já havia proibido vários grandes canais de TV russos de transmitir no país báltico, citando propaganda bélica e agressiva contra a Ucrânia e seus cidadãos, bem como uma ameaça à segurança da Letónia.



A nova decisão afeta cerca de 80 canais da Rússia que ainda estão disponíveis na Letônia, principalmente por meio de algumas operadoras de cabo ou IPTV.



"Tomamos esta decisão após as recentes emendas à Lei de Meios de Comunicação de Massa Eletrônicos, que exige que se proíba canais de TV ou rádio registrados em um país que ameacem agressivamente a integridade territorial e a independência de outro país", disse à AFP o presidente da NEPLP, Ivars Abolins.



A decisão permanecerá em vigor até que a Rússia encerre sua guerra na Ucrânia e se retire do território ucraniano, incluindo da Crimeia.