Exército ucraniano afirma ter feito recuar frota russa no Mar Negro

O exército ucraniano assegurou nesta segunda-feira que fez recuar em mais de 100 km a frota russa no Mar Negro, onde há meses os navios de Moscou mantém um bloqueio naval.



"Graças às nossas ações contra as forças navais inimigas, o grupo de navios da frota russa do Mar Negro recuou mais de 100 km da costa ucraniana", disse o ministério da Defesa ucraniano no Telegram.



Esta informação, porém, não pôde ser verificada com fontes independentes.



O ministério afirma que as tropas russas foram forçadas a implantar sistemas de defesa costeira na península da Crimeia (sul) e na região vizinha de Kherson.



Também enviaram reforços para a Ilha das Cobras, um pequeno território no Mar Negro conquistado no primeiro dia da invasão.



"Privamos a frota russa do controle total da parte noroeste do Mar Negro", explicou o ministério.



No entanto, "a ameaça de disparos de mísseis russos do mar permanece", acrescentou.



E os navios russos continuam a "bloquear a navegação" na área, segundo esta mesma fonte.